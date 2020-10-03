Германия отмечает 30-летие единства. Официальное празднование годовщины началось с мессы в Церкви святых Петра и Павла в Потсдаме. Из-за пандемии на церемонии присутствовали всего 130 человек, хотя изначально планировалось позвать почти 700 гостей.

— Мы знаем, что сегодня мы снова должны быть храбрыми – храбрыми, чтобы идти новыми путями в эпоху пандемии, храбрыми, чтобы стереть различия между Западной и Восточной Германией, храбрыми, чтобы требовать сплоченности всего нашего общества и чтобы работать в этом направлении снова и снова, — заявила канцлер Ангела Меркель.

Знаменитый поцелуй Михаила Горбачева и экс-лидера ГДР Эриха Хонеккера. 6 октября 1989 года BORIS YURCHENKO/AP1989

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил, что объединение Германии произошло без войн и угроз, а стало результатом международных переговоров, и заявил о мужестве президента СССР Михаила Горбачева.

— В 2020 году Федеративная Республика Германия — это страна, которую вместе создали восточные и западные немцы, люди, которые живут здесь долгие годы, и мигранты. Если мы посмотрим на мир, если мы посмотрим на Европу, то поймем, что наследие 1989 года никогда не было столь важно, как сегодня.

Штайнмайер также призвал создать памятник мирной революции в ГДР, который напоминал бы о мужестве граждан бывшей Восточной Германии, взявших свою судьбу в свои руки.