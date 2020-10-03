Мадрид – закрытый город

В Мадриде закрываются рестораны и бары. По распоряжению правительства Испании на территории столичного региона был введён строгий карантин из-за резкого роста числа заражённых коронавирусом. Его жителям запрещено переезжать в другие регионы страны без уважительной причины.

Противники этой меры говорят, что она разрушит экономику Мадрида, а испанской экономике в целом будет стоить 8 млрд евро.

«Всё это – очень плохо, моя оценка происходящего – очень плохая, – говорит работник мадридской гостиницы Лусиано Перес. – Политические решение оказались фатальными. И нам, работникам гостиниц, за это расплачиваться. Никакой поддержки мы не получаем. Вводя такие меры, они могли бы хотя бы нас поддержать».

В соседней Франции, где до нового карантина дело еще не дошло, рестораторы сами вводят усиленные меры санитарно-гигиенического контроля: обязательную дезинфекцию людей и предметов, рассаживание посетителей как можно дальше друг от друга. Затраты на них обошлись владельцам этого ресторана в расположенном недалеко от Испании городе Нарбонне в 3,5 млн евро.