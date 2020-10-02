У Трампа хорошее настроение и он очень энергичен

Американский лидер Дональд Трамп, у которого выявили коронавирсную инфекцию, есть слабо выраженные симптомы COVID-19. Об этом сообщил глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз. Он уточнил, что президент остается на работе, однако не сказал о том, какие именно проявления заболевания наблюдаются у Трампа.

Марк Медоуз, глава аппарата сотрудников Белого дома: "У президента незначительная симптоматика. Мы стараемся обеспечить его хорошее здоровье, состояние и безопасность. Таким же образом бы действуем по отношению ко всем американцам. Президент не только в хорошем настроении, но и очень энергичен".

То, что у Трампа и его супруги Меланьи обнаружен коронавирус, стало известно за месяц до президентских выборов, на которых оппонентом у республиканца Трампа будет демократ Джо Байден. Несколько дней назад соперники провели дебаты в штате Огайо.

У самого Байдена и его жены Джилл тесты на коронавирус дали отрицательный результат, о чем Байден написал в "Твиттере", добвив: "Надеюсь это послужит напоминанием о необходимости надевать маску, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки".

Как и планировалось, в пятницу Байден в рамках предвыборной кампании отправился в Мичиган. Ранее Байден пожелал Трампу и его супруге Меланье скорейшего выздоровления. "Мы продолжим молиться за здоровье и безопасность президента и его семьи". - отметил Байден.

По словам Марка Медоуза, у ключевых сотрудников аппарата Белого дома коронавируса нет. Медоуз уточнил, что имеет ввиду себя, старшего советника и зятя президента Джареда Кушнера, а также Дэна Скавино, отвечающего за работу в соцсетях.