«О положении Союза”: Вызовы извне и внутренние враги ЕС

Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"На саммите ЕС на этой неделе много говорилось о роли Европы в мире. Сможет ли Европа справиться с растущими внешнеполитическими вызовами?

Вызовы извне и внутренние враги

Конфликты - сразу за углом: в Беларуси и южном Кавказе. Продолжаются противостояния с Турцией, Китаем и Россией. И, конечно же, не совсем понятно, куда движется политическая культура в Соединённых Штатах после первых предвыборных дебатов.

При этом Европа втянута в схватки с внутренними врагами.

Давний спор о принципах правового государства между Брюсселем и Будапештом достиг на этой неделе апогея, когда вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова сказала, что премьер-министр Орбан строит «больную демократию».

Это вызвало резкую отповедь со стороны Орбана, который обвинил её в нападках на его всенародно избранное правительство и потребовал её отставки.

Вместо этого чешка Йоурова усилила нажим на Венгрию, когда представила первый в истории доклад ЕС о положении с верховенством права:

“Когда верховенство права отсутствует, когда оно находится под угрозой, это оказывает конкретное влияние на каждую из наших жизней. Я знаю это не понаслышке, потому что сама вырасла в авторитарном режиме без верховенства права. Это означает, что равенство всех перед законом было иллюзией. Были люди более равные, чем другие ".

Маловероятно, чтобы Орбан и его сообщник по преступлению лидер Польши изменили своё поведение, несмотря на растущий хор критиков, особенно в Европарламенте. Это дает уверенность в том, что этот застарелая проблема не исчезнет из политической повестки дня в ближайшее время.

Кульминация спора о “брексите”

Ещё одно вечнозелёное растение ЕС в этом роде - “брексит”. С тех пор, как было заключено соглашение о выходе Великобритании, её правительство сделало всё, чтобы оттолкнуть своих бывших партнеров по ЕС - и быстро.

Кульминацией стала угроза Лондона аннулировать важнейшие части соглашения ретроспективно задним числов. Когда он отказался снять эту угрозу, терпение Брюсселя лопнуло.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«...Поэтому сегодня утром Еврокомиссия решила направить письмо с официальным уведомлением правительству Соединённого Королевства. Это первый шаг в процедуре, предусмотренной за нарушение«.

Похоже, что политическая культура в Великобритании и в той же Венгрии несовместима с политической культурой в ЕС.

Говоря о культуре настоящей: искусства и индустрия развлечений сильно пострадали от коронавируса - и конца их упадку не видно. Это касается не только творческих профессионалов, но и всех нас. Люди, отвечающие за благополучие сектора, обеспокоены, но и настроены оптимистично - в долгосрочной перспективе.

Влияние коронавируса на культуру

Ко мне присоединяется Эрнесто Оттоне Рамирес, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре.

Гробе: Итак, влияние коронавируса на культурный сектор ощущается во всём мире. Отменяются мероприятия, закрываются театры и концертные залы, артисты пытаются выжить, и так далее. Что вас беспокоит больше всего?

Рамирес: Впервые мы переживаем глобальный кризис в культурной экосистеме. Как никогда трудно получать средства к существованию. У одной трети всех творческих работников и художников в мире нет денег на жизнь. Трудно даже представить, как мы будем переносить такую ситуацию еще четыре, шесть, восемь месяцев.

В: Есть влияние на творческих профессионалов, и есть также влияние на тех, кто «потребляет» культуру, наслаждается ею. Поскольку физический доступ к произведениям и выступлениям серьёзно затруднен, мы видим, как культурные мероприятия перемещаются в онлайн. Это хорошо или плохо?

Рамирес: Всё не черно-белое. Да, мы видели, что большая часть человечества благодаря интернету получила возможность впервые ознакомиться с некоторыми культурными аспектами. Но проблема в том, что 50% мира не имеют доступа к Интернету. В некоторых регионах мы пытаемся поощрять использование телевидения и радио для информирования аудитории.

Гробе: Я знаю, что многие министерства культуры обращаются к ЮНЕСКО за рекомендациями о том, как поддерживать культурный сектор в нынешние трудные времена. Что вы им говорите?

Рамирес: Мы пытаемся продвигать все передовые практики. Многим странам есть чем поделиться, какой внести свой вклад и о чем вести диалог. Есть большой опыт не только на национальном уровне, но и на местном уровне, в городах.

Гробе: Вы сами - бывший министр культуры Чили с опытом работы в сфере управления культурой. Позвольте мне спросить вас, может ли этот кризис - даже если мы не знаем, когда он закончился - стать источником вдохновения для будущего?

Рамирес: Думаю, да, и это важно. Думаю, что наступит поворотный момент в культурной политике в мире. Мы должны быть лучше подготовленными, более стойкими, и надеяться, что мы сможем добиться большего.

Позитивное отношение к телу

Большую роль в культуре играет мода, во всяком случае, во Франции. На этой неделе в тени Эйфелевой башни состоялось дефиле движения Body-positive.

Организаторы охарактеризовали это как проявление доброты к себе и другим, независимо от возраста, фигуры, инвалидности или болезни. Их девиз: "позитивное отношение к телу, больше разнообразия в моде".

Что ж, разнообразие никогда не бывает неправильным, ни в моде, ни в политике".