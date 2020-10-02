Главный редактор нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина подожгла себя у здания местного МВД, сообщила редакция портала со ссылкой на ее мужа. По информации издания, журналистка погибла от полученных травм. Позднее страница, на которой было опубликовано сообщение о смерти редактора, стала недоступна.

На своей странице Facebook Ирина Славина написала днем 2 октября: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Местные власти подтвердили факт гибели женщины в результате самосожжения в центре Нижнего Новгорода, проводится доследственная проверка. В сообщении СУ СК по Нижегородской области говорится, что погибшейявляется Ирина Мурахтаева (Славина).

То, что погибшая - журналистка Славина, сообщил в своем телеграм-канале и глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. "В Нижнем Новгороде умерла главный редактор издания Koza.Press Ирина Славина", - написал он, добавив, что накануне в ее квартире прошел обыск по делу "Открытой России".

Сама Славина сообщала изданию The Insider, что обыски проводились в рамках уголовного дела в отношении нижегородского бизнесмена Михаила Йоселевича. О возбуждении уголовного дела против Йоселевича сообщила в четверг пресс-служба партии "Яблоко". По информации пресс-службы, его обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". Также в четверг об обысках сообщили и другие представители местной оппозиции – Алексей Садомовский, Юрий Шапошников, Дмитрий Силивончик и Михаил Бородин.

The Insider пишет, что перед началом обыска Славиной предложили "добровольно сдать брошюры и листовки "Открытой России", которая в России внесена в список "нежелательных организаций". По мнению журналистки, правоохранители считают, что организация Михаила Ходорковского финансирует протесты против благоустройства парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде.

В следственным управлении СК РФ по региону заявили, что смерть журналистки не связана с проведением у нее обысков. "Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия", - говорится в сообщении ведомства.

Ирина Славина была главным редактором нижегородского онлайн-издания Koza.Press, публиковавшего материалы, критикующие российские власти. Сама журналистка часто выступала с критикой местных и федеральных властей.