Карабах: Европа обвиняет Турцию во вмешательстве

Международное сообщество призывает Ереван и Баку прекратить военное противостояние, однако пока дипломатия, похоже, не в силах остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе.

Наравне с Россией ключевым игроком в регионе выступает Турция, которая открыто поддерживает Азербайджан, поставляя туду вооружение и не только. Так, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Анкару в том, что она перебросила в зону конфликта по меньшей мере 300 сирийских боевиков. Власти Турции эти обвинения категорически отвергают, однако по словам Макрона, это подтвержденный факт: Франция, а также Россия имеют тому доказательства.

"Это поведение [Турции] недостойно страны - члена НАТО, мы считаем такие действия совершенно неприемлемыми. В данном случае красная линия уже пересечена", - подчеркнул французский лидер.

По поступающим данным, военные действия в Нагорном Карабахе в настоящее время ведутся по всей линии соприкосновения огня. Каждая из сторон ежедневно рапортует об уничтоженной технике сил противника. Но также поступают сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали руководство Армении и Азербайджана незамедлительно начать прямые переговоры без выдвижения каких-либо предварительных условий. Однако в этом, пожалуй, и кроется самая главная проблема - Баку и Ереван отказываются садиться за стол переговоров.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится уже 30 лет. В 1991 году Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о независимости. С тех пор Азербайджан пытается вернуть утраченные территории. Летом этого года ситуация в зоне конфликта заметно обострилась. Уже тогда ряд экспертов указывали на то, что речь идет о подготовке к полномасштабной операции.