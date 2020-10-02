Саммит ЕС согласовал меры в отношении Беларуси и Турции

Главным практическим итогом встречи в верхах Евросоюза называют введение санкций в отношении 40 белорусских чиновников. Главы государств и правительств также решили усилить давление на Турцию. На увязке этих двух проблем настаивал Кипр. Таким стал главный компромисс двухдневного Саммита в Брюсселе.

Венгрия и Польша успешно отражали обвинения в нарушении принципа верховенства права.

Руководители стран и основных учреждений ЕС обсудили окончательный выход из него к концу года Великобритании. Они напутствовали Председателя Еврокомиссии, которая отправляется в Лондон на переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном:

"Там, где есть воля, там открыта дорога", - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы добились прогресса по многим направлениям, но по самым трудным из них ещё предстоит пройти. Прежде всего стоит вопрос об игре по правилам, потому что это вопрос справедливости".

Лидеры также высказались за скорейшее создание фонда восстановление после пандемии, поскольку почти по всему ЕС ощущается нехватка на это денег. Но Европарламент и так называемые "бережливые" страны во главе с Нидерландами хотят поставить эти выплаты в зависимогсть от соблюдения принципов правового государства.

"Мы знаем, что между государствами-членами и Европейским парламентом есть некоторые проблемы, которые необходимо урегулировать, - сказал глава Евросовета Шарль Мишель. - Наше соглашение, достигнутое в июле, было политическим пакетом, и очень важно, чтобы мы смогли как можно скорее воплотить в жизнь то, что мы решили. Это вопрос доверия".

Что касается Турции, то Кипр и Греция удовлетворились обещанием Совета принять против неё санкции, если в её действиях и риторике не произойдет необходимых изменений.

Анкара уже ответила заявлением, что не поддастся на угрозы.

"Евросоюз не угрожает, - сказал президент Кипра Никос Анастасиадис. - ЕС просто призвает Турцию действовать согласно международному праву — это не угроза".

На принятые в Брюсселе решения отреагировали и в Минске. Беларусь объявила о создании своего "черного списка" европейских чиновников в ответ на санкции ЕС.