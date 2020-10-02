На Саммите ЕС женщины заменяли мужчин

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

Встреча в верхах Евросоюза была перенесена, напомним, с прошлой недели когда, что её председатель Шарль Мишель самоизолировался из-за коронавируса. Он вернулся, но не все лидеры смогли изменить свои планы. Так, в пятницу, последний день саммита, не было президента Франции. Он вернулся в Париж, чтобы выступить с важной речью о радикальном исламизме.

Эммануэль Макрон попросил поработать вместо себя Ангелу Меркель. Это значит, что канцлер Германии могла голосовать от имени Франции, использовать франко-германскую ось по свому усмотрению.

Именно она объявила от имени всего Евросовета, что на следующем его заседании через две недели будет обсуждаться попытка убийства Алексея Навального. По её словам, приходится ждать доклада Организации по запрещению химического оружия.

А ещё не приехал в Брюссель премьер-министр Швеции. Стефан Лёвен предпочёл присутствовать на похоронах своей приемной матери. Интересы Швеции были доверены премьер-министру соседней Финляндии Санну Марин.

Что это, как не европейская интеграция в действии?

Заметим, что выбывали с саммита мужчины. А инициативу на нём захватили Меркель и другая немка, Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен".