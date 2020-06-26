Дубай: инновационный выход из карантина

Когда и каким образом можно безопасно ослабить меры изоляции? Ответ на этот вопрос искали мировые лидеры в течение последних нескольких месяцев. При этом Дубай вышел из самой строгой фазы режима изоляции всего через месяц.

Наличие одного из самых высоких уровней тестирования на душу населения в мире, безусловно, помогло. И, несмотря на проблемы конфиденциальности, то же самое произошло и с ранним внедрением мобильного приложения для отслеживания распространения вируса с поддержкой bluetooth. Ответ Дубая на пандемию был основан на инновациях, и автоматизированные машины в этих условиях стали нормой. Даже в портах, надзорный катер без экипажа на борту может управляться дистанционно.

Здесь, в офисе Дубайского фонда будущего, ученые разрабатывают аппараты искусственной вентиляции легких, массовое производство которых, как они надеются, будет экономически эффективно.

В феврале-марте во всем мире было менее ста тысяч таких систем вентиляции легких. Мы поняли, что хотели бы помочь. И мы подумали, что могли бы создать прототип нового аппарата ИВЛ. Мы стремимся к производству таких дыхательных аппаратов, которые бы обладали всеми функциями полноценного аппарата ИВЛ. Это значит - предоставить врачам контроль, когда дело доходит до объема воздуха и давления, необходимых пациентам. Подходящий ребенку уровень давления, отличается от взрослого, как и то количество кислорода, которое он получает Халифа Алкама глава лаборатории, Дубайский фонд будущего

Мы спросили у разработчика, как продвигается работа над улучшенной моделью аппарата ИВЛ.

Сейчас мы находимся в стадии прототипирования. У нас есть около четырех аппаратов, которые мы сейчас тестируем. Но в будущем мы планируем производить их сотнями, по крайней мере для ресурсных запасов и для потенциально экспорта. Но это произойдет после тестирования прототипов, их соотношения стандартам и сторонних проверок Халифа Алкама глава лаборатории, Дубайский фонд будущего

На самом раннем этапе режима самоизоляции Дубай разработал дезинфекционные дроны для борьбы с вирусом в общественных местах.

Нам позвонили из муниципалитета Дубая. Они захотели использовать сельскохозяйственные беспилотники для дезинфекции. Мы проверили, и они были у нас на складе. Повсеместная система орошения возможна из-за воздушного потока между пропеллерами, разработанных специально для распрыскивания жидкости. Количество этой самой жидкости, выходящей из форсунок, можно регулировать. С полным баком и с полным зарядом аккумулятора полет дрона длится от 10 до 15 минут. Если я не ошибаюсь, покрыть акр земли можно за час Пейман Горбани старший менеджер в Advanced Media

Между тем, государственная компания Guard Sanitising Gate разработала "умные" дезинфицирующие ворота, которые могут мгновенно измерять температуру, считывать защитные маски и производить дезинфекцию при помощи ультразвука. Для соучредителя компании этот проект – "новая норма".

В нашей жизни происходит много перемен. Вы помните, что раньше на всех авиарейсах можно было курить и это была норма, но теперь это прекратилось. Это запрещено, и то же самое происходит сейчас, это нормально. В ближайшие два-три месяца, вы поймете, что если нет проверки температуры тела, то в этом здании или этой организации есть проблема Хусам Заммар соучредитель Guard Sanitising Gate

Таким образом, по мере того как бизнес постепенно продолжает восстанавливаться, а люди начинают осторожно взаимодействовать — здесь, в Дубае, развивается смесь инноваций в области медицины, мобильных технологий и санитарии, которая держит вирус под контролем.