Дубай: инновационный выход из карантина

Когда и каким образом можно безопасно ослабить меры изоляции? Ответ на этот вопрос искали мировые лидеры в течение последних нескольких месяцев. При этом Дубай вышел из самой строгой фазы режима изоляции всего через месяц.
Наличие одного из самых высоких уровней тестирования на душу населения в мире, безусловно, помогло. И, несмотря на проблемы конфиденциальности, то же самое произошло и с ранним внедрением мобильного приложения для отслеживания распространения вируса с поддержкой bluetooth. Ответ Дубая на пандемию был основан на инновациях, и автоматизированные машины в этих условиях стали нормой. Даже в портах, надзорный катер без экипажа на борту может управляться дистанционно.
Здесь, в офисе Дубайского фонда будущего, ученые разрабатывают аппараты искусственной вентиляции легких, массовое производство которых, как они надеются, будет экономически эффективно.
Мы спросили у разработчика, как продвигается работа над улучшенной моделью аппарата ИВЛ.
На самом раннем этапе режима самоизоляции Дубай разработал дезинфекционные дроны для борьбы с вирусом в общественных местах.
Между тем, государственная компания Guard Sanitising Gate разработала "умные" дезинфицирующие ворота, которые могут мгновенно измерять температуру, считывать защитные маски и производить дезинфекцию при помощи ультразвука. Для соучредителя компании этот проект – "новая норма".
Таким образом, по мере того как бизнес постепенно продолжает восстанавливаться, а люди начинают осторожно взаимодействовать — здесь, в Дубае, развивается смесь инноваций в области медицины, мобильных технологий и санитарии, которая держит вирус под контролем.