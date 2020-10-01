Итальянские пестициды обнаружены в швейцарском заповеднике

Принесённые ветром пестициды из автономной итальянской провинции Южный Тироль обнаружены в швейцарской долине Мюстаир. В этом отрезанном от остальной части кантона Граубюнден месте расположен уникальный биосферный заповедник, внесённный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным опубликованного на днях доклада Управления по охране природы и окружающей среды Граубюндена, пестициды, которые используются при выращивании фруктов в Южном Тироле, переносятся ветром в расположенную в 14 километрах долину Мюстаир.

Выявленная здесь концентрация ядохимикатов невелика, отмечают власти кантона, и вряд ли представляет угрозу для здоровья человека. Тем не менее решать проблему необходимо, поскольку применяемые в сельском хозяйстве крайне опасны для водных организмов, а значит и для биоразнообразия.

В самой долине Мюстаир власти давно ведут разъяснительную работу среди фермеров, общин и частных лиц, призывая их как можно меньше использовать пестициды. Здесь надеются, что их усилия поддержат на федеральной уровне и что Берн сможет соответствующим образом повлиять на итальянских соседей.