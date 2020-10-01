Евродепутаты требуют запретить справки о девственности

Женщине обычно труднее выйти замуж, если потенциальный жених узнаёт, что он у неё не первый. Кое-где мужу полагается показывать пятна крови на простыне после дефлорации брачной ночью. Представление о том, что невеста не должно иметь добрачных половых связей, распространено в преимущественно мусульманских странах, но не только. Во Франция правительство рассматривает возможность запрета так называемых "справок о девственности" и наказания врачей, которые их выдают.

Брюссельская акушерка Ханана Бен Абдеслам считает необходимым развеивать у своих паценток и их партнёров миф о невинности. Для этого она используется наглядные пособия:

«Очень важно говорить об этом, потому что замалчивание убивает. В некоторых семьях, в некоторых культурах, очень важна верность. И, к сожалению, верность ассоциируется с девственной плевой. Дочери или сестре полагается соблюдать правила и обычаи, в противном случае она может быть отвергнута семьей ".

Акушерка показывает на схеме плеву и говорит, что её наличие или отсутствие, с научной точки зрения, мало что доказывает. Некоторые женщины рождаются без нее, у других эта тонкая мембрана рвётся, например, от занятий спортом.

Бельгийский гинеколог Йохан ван Вимеерш по просьбе женщин восстанавливает им плеву путем хирургического вмешательства, хотя признаёт, что многие в его профессии считают это неэтичным:

«Гинекологи делятся на две группы. Одна говорит: «Нет, мы этим не занимаемся, потому что это противоречит правам человека, это лицемерие, это ложь, мы не участвуем в этом. А я, с другими коллегами, соглашаюсь делать это. Я считаю, что помогаю девушкам, которые обязаны соблюдать законы своей религии. И как врач, я считаю, что мы должны помочь этим молодым женщинам».

В социальных сетях феминистские круги задают на эту тему не менее острые вопросы: Где право женщин свободно распоряжаться своим телом. Где гендерное равенство?

Группа евродепутатов направила в Еврокомиссию письменную просьбу запретить медицинскию проверку девственности на европейском уровне.

Правый популист из Франции Виржини Жорон вторит радикальным феминисткам:

«Это явное и серьёзное нападение на достоинство женщин, на их свободу. Что такое тест на девственность? Это когда тело женщины обследуют, чтобы узнать, имела ли она сексуальные отношения. Напоминаю, что мы в 2020 году, в Европе. Эта практика несовместима с нашими ценностями демократии, и нашими ценностями свободы ".

Гинекологи отвечают на это: если запретить выдачу справок о девственности или её хирургическое восстановлание, то многие женщины будут вынуждены прибегать к более рискованным способам, чтобы успокоить подозрения своих ревнивых мужчин.