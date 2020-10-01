Главы государств и правительств Евросоюза снова собрались в Брюсселе после перерыва, вызванного коронавирусом. Они обсуждают, помимо пандемии, международную политику.

Лидеры ЕС пытаются найти компромиссное решение спора, возникшего из-за месторождений газа в Восточном Средиземноморье. Твердо поддерживая Грецию и Кипр, они хотят работать с президентом Турции.

«Мы привержены мирному снятию напряженности. Председатель ЕС Германия предпринимает значительные усилия в этом направлении, - сказала федеральный канцлер Ангела Меркель. - У нас очень сложные отношения с Турцией. ЕС очень заинтересован в развитии конструктивных отношений с Турцией, несмотря на все трудности ».

«Мы еще раз заявим о своей поддержке Греции и Кипра, но мы также должны найти способы возобновить трудный диалог с Турцией, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон. - Эта два дела символизируют обновлённую, требовательную, но в то же время реалистичную политику отношений Евросоюза с соседями и с самим собой ».

«Мы хотим предсказуемости, мы хотим большей стабильности в этом регионе, - сказал председатель Совета ЕС Шарль Мишель. - Мы также хотим продемонстрировать нашу конкретную солидарность с Грецией и Кипром, нам важно с ними взаимодействовать, и мы готовы к такому взаимодействию. На обсуждение представлены различные варианты. Это будет возможность четко зявить, чего мы хотим в будущем для отношений между ЕС и этой частью мира ».

Но премьер-министр Греции считает, что ЕС не должен полностью исключать санкции против Турции:

"Пришло время для Европы смело и искренне обсудить, какие отношения она хочет иметь с Турцией, - сказал Кириакос Мицотакис. - Можно утверждать наверняка, что провокационность Турции выражается либо в односторонних действиях, либо в крайней риторике, и с этим больше нельзя мириться ».

От Кипра требуют одобрить санкции ЕС против властей Беларуси, чего он пока не сделал.

Президент Литвы выразил разочарование тем, что ЕС ничего не делает в ответ на белорусский кризис:

«Прошло полтора месяца, но пока у нас нет санкционного списка, - сказал Гитанас Науседа. - Страны Балтии уже ввели национальные санкции в отношении Беларуси, Великобритания и Канада сделали то же самое. Это просто неприемлемо, когда такая ситуация остаётся без какой-либо реакции".

Единства в ЕС нет и по внутренним делам. Самый острый вопрос, стоящий пред руководями ЕС: нужно ли увязать выплаты странам из общего бюджета и фона восстановления с соблюдением ими принципов правового государства. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воспринимает это как недопустимое давление на его законно избранное правительство. Участники саммита обмениваются и другими претензиями.