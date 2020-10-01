В групповом этапе Лиги чемпионов определились соперники российских клубов

На групповом этапе Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоялась в четверг в Женеве, Россию впервые представят три клуба — "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

Московский "Локомотив" сыграет с немецкой "Баварией", испанским "Атлетико" и австрийским "Зальцбургом". Вице-чемпион России попал в группу под литерой А.

В группе Е футбольный клуб "Краснодар", в первом в своей истории групповом раунде турнира, встретится с испанской "Севильей", английским "Челси" и французским "Ренном".

"Зенит" сыграет с немецкой "Боруссией" из Дортмунда, итальянским "Лацио" и бельгийским "Брюгге" в группе F.

Первые матчи пройдут 20 октября. Заключительные встречи этапа состоятся 9 декабря. Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 пройдет в Стамбуле.