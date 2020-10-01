"Королевство тишины" - документальный фильм о Джамале Хашогджи

"Хранитель истин", по выражению Тайм, - саудовский журналист Джамаль Хашогджи знал очень много. Многое из того, что тщательно скрывалось от общественности. В том числе - касательно отношений отношениях Эр-Рияда и Вашингтона.

Об этом, жизни, работе и обстоятельствах исчезновения и убийства непримиримого критика властей Саудовской Аравии - документальный фильм "Королевство тишины".

Рик Роули, режиссёр фильма:

"Мы встречались с множеством представителей спецслужб. Нам предстояло изучить секретные данные разведки, выследить инсайдеров, обладающих новой информацией об убийстве, которые раньше молчали. Но очень скоро стало ясно, на поверхности вопросы ещё интереснее. Мохаммед бен Салман не понёс ответственности за убийство. Теперь мы точно знаем, что он виновен. Но почему он убил Хашогджи?"

Фильм включает интервью и видеоматериалы о личных и профессиональных отношениях журналиста с своими коллегами, политикиами, с саудовскими правителями и даже джихадистами.

Рик Роули, режиссёр фильма:

"Это очень непростая история - о трансформации, искуплении. Хашогджи дружил с Усамой бен Ладеном. Он работал на бывшего главу саудовской разведки. После терактов 11 сентября он был пресс-секретарём королевства. Когда спала с глаз пелена, он понял, что противоречий слишком много, и это невозможно вынести. После арабской весны, видя этот взрыв, расцвет демократических движений в регионе, людей на улицах, погибающих от рук правителей, которым он служил всю свою жизнь, Хашогджи больше не мог молчать. Он превратился в критика, затем изгнанника, наконец, стал мучеником".

Фильм "Королевство Тишины" режиссёра Рика Роули выходит в прокат в годовщину убийства Джамаля Хашогджи - 2 октября.