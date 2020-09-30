Братислава ввела режим ЧС

Братислава начиная с четверга вводит режим чрезвычайной ситуации сроком на 45 дней из-за роста случаев заражения коронавирусом нового типа. Такое решение принял в среду кабинет министров Словакии. Премьер-министр Игор Маточич подчеркнул, что введение ограничений поможет властям взять под контроль ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию.

Все мероприятия, кроме церемоний бракосочетания, крестин и похорон, отменены, в том числе и свадебные торжества. Семейные вечеринки также придётся отложить до улучшения ситуации. Все рестораны, пабы, кафе должны будут ограничить время работы с 6 утра до 10 часов вечера, за исключением доставки еды и напитков на дом. В магазинах и школах обязательно ношение масок, соблюдение двухметровой социальной дистанции и дезинфекция рук на входе. Люди, не живущие в одном доме, должны носить маски и на улице, если расстояние между ними составляет менее 2 метров.

За прошедшие сутки в республике выявили 567 инфицированных, это на 336 больше чем накануне. С 16 марта по 14 июня в Словакии уже действовал режим ЧС, и по оценкам властей, с первой волной эпидемии удалось справиться успешно.

До настоящего времени в Словакии с населением в 5,5 млн человек зарегистрирован 10 141 инфицированный. От последствия заболевания Covid-19 скончались 48 пациентов.