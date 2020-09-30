Меркель не признаёт Лукашенко и встретится с Тихановской

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси. Об этом заявила Ангела Меркель, выступая в бундестаге в среду.

Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции Ангела Меркель канцлер ФРГ

Также канцлер ФРГ подтвердила, что проведет встречу с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Ранее о планах такой встречи сообщили соратники Тихановской после ее переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча планируется на следующей неделе в Берлине.

Меркель отметила, что восхищается смелостью женщин, выходящих на акции протеста.

Когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим Ангела Меркель канцлер ФРГ

Немецкий канцлер и ранее заявляла, что не признает результатов президентских выборов в Беларуси и выступает за привлечение ОБСЕ к разрешению кризиса в стране.

Массовые народные протесты в Беларуси начались 9 августа сразу после объявления ЦИКом страны результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Белорусская оппозиция считает победителем Светлану Тихановскую и требует проведения новых выборов. Сама экс-кандидат вынужденно покинула страну и по сей день находится в Литве.

В первые дни протестные акции жестко подавлялись силовиками, в ход шли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Новую волну протестов спровоцировала тайная инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября, не объявленная заранее. По всей стране были задержаны около 350 человек.