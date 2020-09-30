Неймар задолжал налоговой более 34 миллионов евро

Бразильский нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" и бывший игрок испанской "Барселоны" Неймар вошел в список неплательщиков Министерства экономики и финансов Испании.

Задолженность по налогам 28-летнего футболиста, который с 2013 по 2017 год выступал за "Барселону", превышает 34 миллиона евро. Сумма, включающая задолженности и штрафы в размере одного миллиона евро, причитается к выплате по состоянию на 31 декабря 2019 года.

В том же году бразильские СМИ со ссылкой на представляющего интересы игрока адвоката сообщали об аресте имущества Неймара в Бразилии в связи с неуплатой налогов на сумму в 69 миллионов реалов (более 10 миллионов евро) при трансфере из бразильского "Сантоса" в "Барселону".

Неймар - не единственный футболист, у которого возникли проблемы с обязательными платежами. В 2017 году аргентинец Лионель Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы условно за неуплату налогов на сумму в 4,1 млн. В 2019 году испанца Жерара Пике обязали выплатить штрафы и задолженности по уплате налогов на сумму в 2,1 млн.