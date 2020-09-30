Серена Уильямс снялась с "Ролан Гаррос"

"Ролан Гаррос" продолжится без Серены Уильямс. Американская теннисистка снялась с турнира накануне матча второго круга.

Причина: травма ахиллова сухожилия. Уильямс получила ее две недели назад в полуфинале US Open, который завершился её проигрышем.

На Открытом чемпионате Франции его трёхкратная победительница была посеяна под шестым номером. В первом круге она в двух сетах одолела свою соотечественницу Кристи Ан.

"Я правда хотела приложить максимум усилий. Но мой ахилл не зажил - на это не хватило времени после чемпионата США. Здесь я выступала лучше. Но если смотреть в долгосрочной перспективе - смогу ли я сыграть достаточно матчей? Мой ответ: вряд ли. Я изо всех сил стараюсь ходить. Для меня это признак того, что я должна восстановиться", - сказала спортсменка на пресс-конференции.

Серена добавила, что на это может уйти от четырёх до шести недель. Что не исключает досрочного завершения сезона.

В среду американка должна была сразиться с Цветаной Пиронковой. В третьем круге "Ролан Гаррос" теннисистка из Болгарии сыграет с победительницей матча двух чешек - Барбары Крейчиковой и Барбары Стрыцовой.