Больна ли демократия в Венгрии и Польше?

Евросоюз впервые выпустил доклад о состоянии верховенства права в ЕС. Он осудил Венгрию и Польшу за несоответствие его демократическим стандартам. Две восточноевропейские страны подверглись жёсткой критике за попустительство коррупции, ущемление свободы слова и отсутствие независимых судов.

Испытанием для прав и свобод в ЕС названо также нашествие коронавируса. Этот документ подготовлен в Брюсселе в то время, когда в ЕС идёт борьба за распределение средств из общего бюджета и фонда восстановления после пандемии.

Многие на Западе призывают поставить такое финансирование в зависимость от соблюдения странами принципа верховенства права. Соавтор доклада, вице-председатель Еврокомиссии по ценностям и прозрачности сказала Euronews, что замораживание выплат было бы правильной мерой против нарушителей:

"Мы просто должны признаться себе в своей наивности в прошлом, когда мы поверили, что принцип верховенства права будет действовать всегда, автоматически, что основные права будут уважаться повсюду, - сказала Вера Йоурова. - Мы должны усилить давление на страны-члены, чтобы напомнить им о правилах нашего клуба".

На этой неделе также вспыхнула перепалка между премьер-министром Венгрии и вице-председателем Еврокомиссаром из-за её замечаний по поводу его авторитарных замашек и нелиберального курса. Сожалеет ли Вера Йоурова, что назвала Венгрию Виктора Орбана «больной демократией?"

«Нет, не жалею. Что я сказала, то сказала. Я уже говорила, может быть, сотни раз, что у нас есть серьёзные опасения по поводу состояния дел в Венгрии. Я очень уважаю венгерский народ и его свободный выбор. Я признаю, что премьер Орбан выиграл выборы. Я только сказала, что во всех государствах-членах, включая Венгрию, созданы все условия, чтобы гарантировать людям свободный и справедливый выбор ».

Лидеры Евросоюза собираются в четверг на специальный саммит, посвящённый внешней политике. Но эти переговоры могут быть осложнены внутренними разногласиями между странами ЕС из-за верховенства права.