Инновационной столицей ЕС признан бельгийский Лёвен

Звание "Инновационной столицы Евросоюза 2020 года" и приз в миллион евро получил бельгийский город Лёвен. Он расположен в 30 км к востоку от столицы Брюсселя и знаменит, помимо своей ратуши, университетом и исследовательскими центрами.

В год пандемии коронавируса признаны его заслуги в здравоохранении. Усилия в этой сфере научных, частных и государственных учреждений координирует директор организации Leuven Mindgate Йохан Мерлеведе. Он показывает медицинский прибор:

"Вот, например, один из наших высокотехнологичных инструментов. Иногда трудно разглядеть вены на руке. Этот инструмент делает их видимыми".

Чтобы сделать нейтральным к 2050 году влияние Лёвена на глобальный климат, в нём внедряют чистый транспорт. Становится больше велосипедистов, сокращаются выбросы углекислого газа. В соответствии со строгими экологическими требованиями, ведётся жилищное стротельство, разбиваются новые парки. Всё это после консультаций с местными жителями:

"Я родилась здесь, в Лёвене. Город действительно прилагает усилия к тому, чтобы вокруг центра было больше зелени. Мне это очень нравится, потому что здесь жить намного приятнее".

"Я заметила не скажу, что много изменений, но некоторые явные улучшения. Город очень старается стать лучше, чище, красивее".

ЕС назвал образцовой модель управления Лёвеном. Мэр Мохамед Ридуани считает, что обеспечить участие в граждан и заинтересованных сторон в развитии города с населением 100 тыс человек легче, чем мегаполиса или страны:

"Если вы не начнёте на местном уровне, то улучшений не получите. Я настроен довольно оптимистично. Потому что во всем мире я вижу, как города, даже маленькие, лидируют. Они идут дальше своих национальных правительств, а в конечном итоге, национальные правительства идут за ними. И поэтому я надеюсь, что такие крупные организации, как Европейский Союз, будут уделять больше внимания тому, что происходит локально. И они это делают".

Катриен Рикен из общественной организации Leuven 2030 сетует на то, что сократить загрязнение в городе окружающей среды мешает нехватка денег:

"Мы видим на примере Левена, что есть твердое и убедительное экономическое обоснование для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Но проблема в том, что люди и бизнес, которым необходимо инвестировать в переход на возобновляемые источники энергии, не всегда в этом материально заинтересованы. Мы также видим, что преимущества климатически нейтрального города не всегда легко конвертировать в евро".

Инновационной столицей ЕС в прошлые годы были признаны Барселона, Амстердам, Париж, Афины и Нант.