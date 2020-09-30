Dior: новые времена, старые традиции и COVID

Мир моды не любит менять привычки. Тем более, если речь идёт о новой коллекции Dior. Первое посткарантинное дефиле известного французского Дома прошло в рамках Недели моды в Париже. Правда, в узком кругу из всего 350 гостей. Впрочем, шоу от этого в зрелищности не потеряло, утверждают присутствующие.

Кристин and the Queens, французская певица:

"Все кажется таким необычным. Это длится уже год. Но нужно приспосабливаться к новой жизни, это мы и делаем. Неделя моды всегда несколько экстравагантна, а теперь - тем более. Хорошо бы держаться так и дальше и ни в коем случае не впадать в панику".

Свободные силуэты, широкий покрой, уютная, похожая на домашнюю одежда. Своеобразная отсылка к карантину и самоизоляции в новой коллекции легендарного Дома.

Для индустрии в целом наступили новые времена?

Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior:

"Мы должны исходить из того, что показ мод - это ритуал, традиция, будь то Неделя моды в Париже, Милане или Нью-Йорке. Из-за пандемии мы должны были отойти от этих традиций. Так что нам ещё предстоит подумать над тем, как реализовывать это важный элемент будущем".

"Мы - жертвы моды" - надпись на плакате в руках экоактивистки, пробравшейся на подиум, напомнила о том, что модная индустрия - один из главных источников загрязнения на планете.