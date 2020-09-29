В Румынии выбрали мэра, который за неделю до того скончался от коронавируса

Жители румынского города Девеселу избрали мэра, который скончался от COVID-19 за неделю до выборов.

Ион Алиман умер 17 сентября в возрасте 57 лет; в ходе голосования его поддержали 1057 из 1600 человек. Он выдвигался от Партии социал-демократов на третий срок. Бюллетени с его именем были напечатаны до его смерти, и местные власти не успели их перепечатать. После объявления результатов его сторонники отправились на могилу Алимана, чтобы почтить память вновь избранного мэра и поздравить с победой.

Местный журналист объяснил Euronews , что Алиман пользовался большой поддержкой горожан, поэтому результаты голосования стали не только символическим проявлением скорби, но и политическим посланием его оппонентам. Местные избирательные органы назначат исполняющим обязанности мэра его заместителя, а затем проведут повторные выборы.

Алиман получил положительный тест на коронавирус 4 сентября и через 13 дней скончался в больнице в Бухаресте.

Выборы городских властей прошли в Румынии в преддверие всеобщего голосования, которое должно состояться в декабре.