В Сирии поймали "игиловскую невесту"

"Мать Исламского государства", "игиловская невеста"- за Аличе Бриньоли долгое время охотились спецслужбы Италии. Наконец, им удалось её выследить, арестовать и доставить вместе с детьми на родину из Сирии.

Туда итальянка бежала в 2015 году вместе мужем Мохамедом Кораичи - также гражданином Италии марокканского происхождения. Он участвовал в боевых действиях на стороне террористов и, как считается, погиб. Бриньоли же - активно обучала своих четверых детей идеологии джихада.

Женщине предъявлены обвинения в сговоре с целью осуществления террористической деятельности.

Альберто Нобили, глава отдела по борьбе с терроризмом миланской полиции:

"Мы считаем, что с терроризмом можно бороться, возвращая боевиков на родину. Заставить их поменять свои взгляды - реально. Такое случалось не раз".