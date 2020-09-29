Южноафриканский футболист Лонгиле Мхахло так и не осуществил свою мечту выступать в Европе. Он прибыл в 2019 году в Испанию, но подписать контракт там не удалось, поскольку у его агента возникли денежные проблемы. Лонгиле попытался получить убежище в Бельгию, но у него не приняли заявление, которое полагалось подать в первой стране прибытия в ЕС - Испании.

Теперь он хочет вернуться в Южную Африку, от которой он больше не спасается. Дома у него прибавилось семейство:

«Когда я приехал сюда, мной заинтересовались 3 футбольных клуба, но я не мог за них играть, потому что у меня не было разрешения на работу, не было документов, я мог только тренировался, - говорит Лонгиле. - В июле прошлого года родился мой первенец, теперь я должен заботиться о нём, пока она маленькой, и о его матери. Я должна сделать все, чтобы быть с ними дома, а не возить их с собой. Я не хочу, чтобы они пережили стресс и панику, через которые я прошел ».

Лонгиле обратился в Международную организацию по миграции, которая помогает людям, желающим вернуться на родину. Ему купили обратный билет и оплатили его выступления перед африканской молодёжью о проблемах трудоустройства в Евросоюзе.

ЕС заинтересован в увеличении количества таких репатриантов. В среднем за год 370 тыс человек получают отказ в предоставлении убежища, но только треть возвращается домой.

Странам-членам, которые отказываются принимать беженцев и мигрантов, теперь предлагают оплачивать из возвращение. Эксперт по правовым вопросам считает эту идею рискованной.

«На деле такая политика будет создавать стены, - говорит Массимо Фриго. - Отгораживание от мира европейцев не решит проблем, а только прибавит работы правоохранительным органам и судам. Высылка мигрантов неизбежно войдёт в противоречие с обязательствами государств по международным законам. Это меры чреваты нарушениями прав человека, а конкретно – принципа «невыдворения». Он не позволяет отправлять человека в другую страну, где ему грозят пытки или имеется риск для его жизни ".

В Бельгия действует федеральное агентство по приёму беженцев, в котором работает менеджер по добровольному возвращению мигрантов:

«Большинство из них - одинокие мужчины, но всё больше мы видим возвращающиеся семьи с детьми, всё больше уязвимых людей, которые долгое время жили на улицах и не имели документов, - сказал Нильс Баэтенс. – Таких людей нужно готовить к повторной интеграции в прежнее общество. Важно найти время и деньги, чтобы оказать им достаточную поддержку, и дать им надежных партнёров в стране их происхождения ".

В Еврокомиссия будет учреждён пост координатора по возвращению, для работы внутри ЕС и с третьими странами.