Будапешт затеял новую перепалку с Брюсселем

Венгрия пошла на жёсткое столкновение с Еврокомиссией. Премьер-министр Виктор Орбан потребовал увольнения одного из вице-председателей, Веры Йоуровой, после того, как она назвала медиа-ландшафт Венгрии «тревожным». О самом Орбане она сказала: "Он строит больную демократию».

Премьер пожаловался Председателю Урсуле фон дер Ляйен, написав ей:

«Эти заявления не только являются нападением на демократически избранное венгерское правительство - они оскорбительны для Венгрии и для венгерского народа».

Пресс-секретарь Еврокомиссии дала понять, что вопрос об отставке Йоуровой пока не стоит:

«Мы видели письмо от премьер-министра Орбана и, конечно же, мы ответим на него, – сказала Дана Спинант. - Председатель фон дер Ляйен тесно работает над вопросами верховенства права с вице-председателем Йоуровой, которая пользуется её полным доверием. Наши опасения, когда речь идет о ситуации с верховенством права в Венгрии, хорошо известны ».

Политический редактор Euronews Даррен МакКэффри передаёт:

"Эта перепалка между Еврокомиссией и Виктором Орбаном произошла всего за день до публикации доклада о верховенстве права в Европе, в котором, как ожидается, независимость СМИ и политический плюрализм в Венгрии будут на заметном месте".

Многие в Европарламенте предлагают увязать выплаты странам из будущего бюджета ЕС с их приверженностью таким принципам, как независимость судебной системы, свобода пресса и гласность.

Представитель венгерского правительства сказал, что оно выступает против такой увязки и отвергает критику со стороны Йоуровой за нарушение верховенства права:

"В будущих переговорах лично с ней Венгрия участвовать не будет. Йоурова сделала политическое заявление, на какое у нее нет полномочий, - сказал Золтан Ковач. - Венгрия отказывается разговаривать с политически предвзятым комиссаром и вице-председателем. Мы предпочитаем общаться с комиссарами, выражающими приверженность договорам, которые требуют беспристрастности и полной объективности от членов Комиссии ».

Стычки между Брюсселем и Будапештом - не новость, они продолжаются много лет. Но этот переход на личности явно указывает на сохранения напряженности в ближайшие месяцы.