Десятки людей остаются в больницах после обрушения перехода в Подмосковье

Более 30 пострадавших при обрушении надземного перехода на предприятии в Подмосковье остаются в больницах. В общей сложности различные травмы получили 54 человека. Такие данные сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Все пострадавшие — граждане Киргизии. Речь идёт о работниках предприятия «ФМ Логистик», однако в числе пострадавших есть и ребёнок. Как он там оказался, выясняется, — говорится в сообщении агентства.

Надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном ступине в воскресенье утром. Конструкция длиной 35 м. находилась на высоте 4 м. Обрушение произошло на территории складского комплекса. Десятки людей участвовали в разборе завалов с использованием не менее 16 единиц техники.

Наиболее вероятной причиной ЧП в областном управлении МЧС называют деформацию крепёжных элементов моста из-за перегрузки.