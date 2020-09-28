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Газа

В Газе похоронили рыбаков, убитых египтянами

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 Павел Барсуков
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Похороны рыбаков
Похороны рыбаков   -   Авторское право  Adel Hana/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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В Секторе Газа похоронили двоих рыбаков, убитых на морской границе с Египтом. В субботу их тела вернули в Газу, а в воскресенье тысячи человек приняли участие в траурном шествии.

Как сообщают палестинские источники, трое братьев в пятницу отправились в море ловить рыбу. Египетская береговая охрана открыла огонь по лодке. Двое были убиты на месте, а третий получил ранение в ногу и госпитализирован в Египте. Его родные требуют вернуть его домой.

Мохаммед аз-Зазу, отец погибших:

"Множество лодок всё время ходит к египетской границе, но не повезло моим детям. Значит, так угодно было богу. Египтяне могли их арестовать, оштрафовать, сделать что угодно".

Представители движения ХАМАС назвали действия Египта "неоправданной жестокостью по отношению к людям, зарабатывающим на жизнь своим детям".

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