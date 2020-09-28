ЕС встревожен напряженностью вокруг Нагорного Карабаха

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия из-за Нагорного Карабаха. Международная дипломатию ищет примирительные слова и предостерегает от опасного развития событий на Кавказе.

«Мы призываем всех сделать всё возможное, чтобы не разразилась полномасштабная война, - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано. - Это последнее, что нужно региону. Эскалация вокруг Нагорного Карабаха очень тревожна, поскольку несет в себе риск серьезной эскалации и серьезных последствий для региональной стабильности. Поэтому ЕС официально призвал обе стороны воздерживаться от насилия и немедленно прекратить вооруженное противостояние ».

Вторя предупреждениям Брюсселя, обеспокоенность напряженностью вокруг Нагорного Карабаха выразил Берлин:

«Правительство Германии рассматривает эту новую вспышку конфликта между Арменией и Азербайджаном как очень опасное развитие ситуации, - сказал представитель немецкого канцлера Штеффен Зайберт. - Мы призываем обе стороны к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам. Для этого есть подходящий форум – это Минская группа ОБСЕ. Таков наш настоятельный призыв к обеим сторонам ».

Евросоюз опасается вовлечения в конфликт крупных держав, особенно после жёстких слов президента Турции в адрес Армении:

"Азербайджан - это друг и брат Турции, мы будем его поддерживать всем сердцем и всеми возможными средствами - сказал Реджеп Тайип Эрдоган. - Я еще раз осуждаю Армению, которая вчера напала на территорию Азербайджана".

Сообщается, что министр иностранных дел России провёл телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана. Москва призвала всех внешних и внутренних игроков проявлять максимальную сдержанность.