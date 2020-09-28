"Андре Дерен: эксперименты против течения"

Экспериментатор, идущий против течения, авангардист, неоклассицист, один из родоначальников фовизма, живописец, график, скульптор и сценограф. Всё это - об Андре Дерене. Ретроспектива произведений французского мастера открылась в Художественном музее Мендризио в Швейцарии.

Экспозиция охватывает более ста работ художника и весь период его творчества, рассказывая о том, какие изменения оно претерпевало.

"Мы исходим из того, что есть, так скажем, два Дерена, - поясняет директор музея Симоне Сольдини. - С 1902 по 1910 годы - фовизм, авангард, в некоторой степени кубизм - это один Дерен. А позже появляется Дерен-классицист. Это возвращение к традициям, к музейности", - заключает он.

Пейзаж, натюрморт, портрет, обнажённая натура - живопись Дерена характеризуется разнообразием жанров. Отдельный раздел посвящён его увлечению театральным искусством - здесь можно увидеть множество рисунков, макетов декораций к спектаклям.

Выставка "Дерен: эксперименты против течения" в Художественном музее Мендризио продлится до 31 января.