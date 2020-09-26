Экстрим в небе

Испанец Давид Техейро известен своими экстремальными трюками, но на этот раз он, кажется, превзошел самого себя.

Параплан, два парашюта, а также вингсьют - все это Техейро задействовал, чтобы совершить прыжок в небе над Малагой. Умопомрачительный трюк поистине в стиле голливудских фильмов, только без спецэффектов и страховки - все по настоящему.

Техейро занимается парапланеризмом с восьми лет. В 2012 году он установил свой первый мировой рекорд на паралете - трюк назывался безграничная акробатика. Похоже, нынешний прыжок также войдет в истории.