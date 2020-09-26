ВОЗ предупреждает о двух миллионах

Число жертв Covid-19 приближается к миллиону человек, но может достичь и двух миллионов: с таким мнением выступили представители Всемирной организации здравоохранения. По их словам, действенная вакцина станет широко доступна лишь через несколько месяцев.

Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС:

"Один миллион это ужасное число. Нам необходимо серьёзно задуматься над этим, презде чем оно достигнет двух миллионов. Мы можем сделать очень многое для спасения жизней: в области контроля распространения, существующих мер и тех, которые только начинают поступать в наше распоряжение. На самом деле вопрос в том, готовы ли мы все вместе сделать всё возможное, чтобы не допустить такого роста".

В ряде стран Европы власти стараются вводить местные ограничения. Так, в нескольких районах Мадрида действует локальный жёсткий карантин, но власти столицы не решаются закрыть движение в городе полностью.

Роза живёт в "закрытом" районе, а на работу ездит в "открытый". По её мнению, избирательный карантин в таких условиях — формальность, не приносящая ничего, кроме неудобств:

"Кругом абсурд. Дома нас изолируют, а в метро мы набиваемся как селёдки в банку. Какие уж там два метра".

Единственная пока что страна, решившаяся на повторный тотальный локдаун по весеннему сценарию — Израиль. "Герметичный карантин", как его там называют, будет действовать минимум до 11 октября. В то же время кнессет не смог согласовать запрет на манифестации: в стране регулярно проходят акции с требованием отставки премьер-министра Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции. Организаторы этих шествий рассматривают альтернативные формы, с соблюдением социальной дистанции.

В Бразилии Лига школ самбы приняла решение отложить на неопределённый срок карнавал в Рио-деЖанейро, который традиционно проходит в феврале. По словам врачей, с точки зрения эпидемиологии, трудно придумать что-то более опасное, чем бразильский карнавал.

Карла Мауро, архитектор:

"Я обычно прихожу на карнавал, на уличные гуляния, на выступления школ самбы. Но сейчас нам нужно думать о безопасности, особенно о пожилых и тех, кто подвержен риску, так что я за то, чтобы отложить карнавал".

Бразилия сейчас на четвёртом месте в мире по числу заразившихся — 4 миллиона 700 тысяч человек — и на втором по числу умерших: более 140 тысяч. Первую строчку по обоим показателям по-прежнему занимают США.