Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Республика Беларусь

Минский суд признал законным арест Марии Колесниковой

Комментарии
 Андрей Позняков
Мария Колесникова 30 августа 2020
Мария Колесникова 30 августа 2020   -   Авторское право  AP Photo/File
Размер текста Aa Aa

Минский суд признал законным арест одного из лидеров белорусского протеста Марии Колесниковой. С санкции прокурора она может остаться за решёткой как минимум до начала ноября. Слушания по жалобе Колесниковой на меру пресечения проходили в закрытом режиме, — передаёт ТАСС. На заседании присутствовал лишь один из её защитников Александр Пыльченко. Другой адвокат политика Людмила Казак пропала накануне, сегодня выяснилось, что она задержана по некоему административному делу и находится в изоляторе.

Хотя разбирательство проходило за закрытыми дверьми, поддержать Марию Колесникову в суд вновь пришли европейские дипломаты.

Член президиума оппозиционного Координационного совета по трансферу власти Мария Колесникова была задержана в начале сентября. На следующий день после того, как неизвестные в штатском затолкали её в микроавтобус в Минске, она оказалась границе с Украиной. По версии, которую представили правоохранительные органы и президент Александр Лукашенко, она вместе с соратниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться за рубеж, но её в какой-то момент вытолкнули из автомобиля.

Сама политик неоднократно заявляла, что не намерена уезжать из страны. Кравцов и Родненков рассказывали, как их задержали и пытались выдворить на Украину вместе с Колесниковой, однако она, по их словам, смогла порвать свой паспорт и сорвала тем самым операцию спецслужб.

Колесниковой впоследствии были предъявлены обвинения по уголовной статье о призывах к свержению власти. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube