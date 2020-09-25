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Брюссельское бюро

Евросоюз готовит против России санкции имени Навального

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 Joanna Gill
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Евросоюз готовит против России санкции имени Навального
Авторское право  AP/Navalny Instagram
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Один из главных зарубежных критиков Кремля, Уильям Браудер, призвал Евросоюз пресечь возможные вмешательства и злоупотребления со стороны России. Глава фонда Hermitage хочет, чтобы ЕС, по примеру Соединённых Штатов, ввел собственный Акт Магнитского. Этот закон назван в честь Сергея Магнитского, который работал юристом в фонде Hermitage, выявил коррупцию на высоком уровне и умер в московский тюрьме.

«Акт Магнитского - это закон, направленный на серьёзную и пока нерешаемую проблему, а именно безнаказанность диктаторов и воров во власти в России и во всем мире, - сказал Браудер в эфире Euronews. - Он позволяет заморажить активы и отказывать в визах лицам, совершающим грубые нарушения прав человека. США приняли закон Магнитского, Канада приняла закон Магнитского, Великобритания приняла закон Магнитского, а Европа - нет. Поэтому, если кто-то вроде Путина или его режима совершают ужасные вещи, США, Канада и Великобритания применяют санкции к этим людям, а Европа - нет, тогда Европа становится фактически убежищем для этих плохих действующих лиц».

Браудер считает, что новый Акт Магнитского поможет сдержать влияние России в Европе. Он предположил, что вмешательство России в политику ЕС имело место в ряде событий, таких как референдум о «брексите» и взлом электронной почты президента Франции в 2017 году.

Брюссель ужесточил свою позицию в отношении Москвы после отравления Алексея Навального. Верховный представитель ЕС по внешней политике сообщил о подготовке санкций, которые получат имя российского оппозиционера:

В настоящее время разрабатываются правовые акты, - сказал Жозеп Боррель. - Надеюсь, то, что произошло с г-ном Навальным, заставит государства-члены прекратить дискуссии, начать действовать и одобрить этот режим санкций за нарушение прав человека. Он может быть таким же, как американский Акт Магнитского, а мы могли бы назвать это нашим режимом санкций Навального».

У трёх балтийских стран - Эстонии, Латвии и Литвы - есть собственные варианты этого закона. В так называемые «списки Магнитского» включены россияне, которым запрещен въезд в эти страны. Теперь и от других членов ЕС ожидают следования этой тенденции.

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