Путешествие в прошлое

Руины Чирко Массимо (Большого цирка) в Риме всегда давали простор воображению. Но сегодня этот самый большой древнеримский ипподром на левом берегу Тибра предстаёт во всём своём величии благодаря современным технологиям - через иммерсивные очки виртуальной реальности. На скачки, которые здесь когда-то проводились, собирались 250 тысяч человек.

"Вы действительно можете воссоздать прошлое, в том числе и этот исторический памятник всех времён, Большой цирк. Чтобы показать его во всей красе, мы вместе с нашими техническими специалистами стремились восстановить его в мельчайших деталях, с максимально возможной научной точностью, восстановить всю его площадь", - говорит Мария Летиция Буонфиглио, куратор Большого цирка.

Чирко Массимо имеет 600 метров в длину и 140 метров в ширину. Он и сегодня бьёт рекорды: власти Старого города и компании, которые стоят за этим проектом. утверждают, что это самый большой в мире открытый объект, дополненный виртуальной реальностью.

Массимо Спаджиари, генеральный директор компании виртуальной реальности GSNET, поясняет:

"Если говорить в цифрах, то это 13 тысяч строчек кода и более 2 миллиардов полигонов. Представьте себе управление всеми этими полигонами в реальном времени: они должны появляться в натуральную величину, быть идеально закрепленными на своем месте и идеально синхронизированы с любой точки наблюдения".

Экспериментальный виртуальный визит в Чирко Массимо можно будет совершить до конца сентября. Проект планируют повторить и в следующий туристический сезон.