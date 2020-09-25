Нападение у старой редакции Charlie Hebdo в Париже

13:50 По данным Libération, первая пострадавшая была ранена у мурала в память о жертвах нападения на Charlie Hebdo в 2015 году.

13:43 По факту вооружённого нападения в Париже возбужено уголовное дело по статье о покушении на убийство - прокуратура.

13:41 Двое раненых в результате вооружённого нападения в Париже — сотрудники информагентства Premières Lignes, — France-2

13:40 В результате нападения у бывшей редакции Charlie Hebdo ранены два человека, они госпитализированы в критическом состоянии. Подозреваемый задержан - префектура полиции.

13:30 Правоохранительные органы обследуют улицы в районе вооружённого нападения в 11 округе Парижа.

13:29 Президент Франции Эммануэль Макрон "внимательно следит за ситуацией" в Париже из Елисейского дворца - BFM

13:16 Итак, по уточнённым данным в результате вооружённого нападения у бульвара Ришар-Ленуар в Париже ранены три человека. Подозреваемый задержан в ходе полицейской операции у площади Бастилии.

13:09 По данным мэрии Парижа, в забаррикодированных учебных заведения в районе нападения находятся тысячи учащихся. Родителям говорят, что сейчас нет смысла идти за детьми - по правилам безопасности в таких ситуациях все выходы и входы в школы и детские сады заблокированы до тех пор, пока этот режим не будет отменён.

13:05 В районе бульвара Ришар-Ленуар в целях безопасности заблокированы несколько детских садов и школ.