Нападение у старой редакции Charlie Hebdo в Париже

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Нападение у старой редакции Charlie Hebdo в ПарижеКомментарии
Двое человека получили ножевые ранения в результате вооружённого нападения близ здания бывшей редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже. Как сообщает префектура полиции, подозреваемый задержан в центре города у площади Бастилии.
13:50
По данным Libération, первая пострадавшая была ранена у мурала в память о жертвах нападения на Charlie Hebdo в 2015 году.
13:43
По факту вооружённого нападения в Париже возбужено уголовное дело по статье о покушении на убийство - прокуратура.
13:41
Двое раненых в результате вооружённого нападения в Париже — сотрудники информагентства Premières Lignes, — France-2
13:40
В результате нападения у бывшей редакции Charlie Hebdo ранены два человека, они госпитализированы в критическом состоянии. Подозреваемый задержан - префектура полиции.
13:30
Правоохранительные органы обследуют улицы в районе вооружённого нападения в 11 округе Парижа.
13:29
Президент Франции Эммануэль Макрон "внимательно следит за ситуацией" в Париже из Елисейского дворца - BFM
13:16
Итак, по уточнённым данным в результате вооружённого нападения у бульвара Ришар-Ленуар в Париже ранены три человека. Подозреваемый задержан в ходе полицейской операции у площади Бастилии.
13:09
По данным мэрии Парижа, в забаррикодированных учебных заведения в районе нападения находятся тысячи учащихся. Родителям говорят, что сейчас нет смысла идти за детьми - по правилам безопасности в таких ситуациях все выходы и входы в школы и детские сады заблокированы до тех пор, пока этот режим не будет отменён.
13:05
В районе бульвара Ришар-Ленуар в целях безопасности заблокированы несколько детских садов и школ.
13:00
Полиция сообщает о задержании одного подозреваемого в вооружённом нападении у старой редакции Charlie Hebdo в Париже.