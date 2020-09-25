Под Харьковом разбился военный АН-26, более 20 погибших

Под Харьковом при заходе на посадку разбился военный транспортный самолет АН-26. На его борту находились 25 человек, в том числе курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Все они погибли.

Крушение Ан-26 произошло во время учебно-тренировочного полета. Об этом заявил позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По факту авиакатастрофы начато расследование по статье "Нарушение правил полёта", сообщили в офисе Генпрокурора Украины.

Причиной падения военно-транспортного самолета в Харьковской области, могли стать неполадки в двигателе, заявил в свою очередь губернатор области Алексей Кучер.