Болельщики хотят болеть

Лишь около десятка болельщиков "Баварии" прилетели в четверг в Будапешт, чтобы поболеть за свою команду в матче за Суперкубок УЕФА. В общей сложности в столице Венгрии их собралось уже несколько сотен. Санитарные ограничения не позволяют попасть на стадион всем желающим. Поэтому те немногие, кто приехал, не скрывают восторга.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер пообещал отправить всех болельщиков, вернувшихся из Венгрии, на карантин. Такая перспектива резко снизила количество желающих присутствовать на мачте. Поэтому болеть за свою команду едут наиболее стойкие и преданные фанаты.

3 с половиной тысячи фанатов соперника "Баварии" – "Севильи" – уже прибыли в Будапешт. Некоторые из них не скрывают, что считают эту поездку на первый с начала пандемии европейский матч со зрителями рискованной.

Группа севильских болельщиков собралась в центре Будапешта на террасе ресторана, чтобы поесть и выпить пива. Хорошая новость, что на венгерскую погоду южанам пока жаловаться не приходится.