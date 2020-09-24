В британском ресторане еду посетителям развозят роботы

Как сделать так, чтобы максимально снизить риски распространения коронавируса в ресторане? Соблюдать дистанцию, носить маску... Но хозяева одного британского ресторана решили подойти к этому вопросу творчески и технологично. Еду посетителям здесь развозят роботы.
Ресторан Robotazia открылся в августе. Впрочем, роботы тут работают не в одиночку. Им помогают еще десять официантов-людей. Хозяин ресторана надеется в будущем открыть второе заведение, которое будет роботизировано уже полностью.
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