Скончалась Жюльетт Греко

Звезда послевоенной Франции, певица и актриса Жюльетт Греко, скончалась в среду в возрасте 93 лет, говорится в заявлении семьи. Причины смерти не называются.

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. После переезда в Париж в 1946 году певица стала популярной по всей стране. Композиции для нее писал, в частности, Шарль Азнавур.

В начале 1950-х годов Греко решила попробовать себя в кино, сыграв роль Аглаонис в фильме "Орфее" Жана Кокто 1950 года. Позже она снялась в картинах "И восходит солнце" (1957), "Ночь генералов" (1967), "Бельфегор - призрак Лувра" (2001). В 2012-м Греко удостоилась ордена Почетного легиона.