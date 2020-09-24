Самый татуированный учитель Франции — школьный учитель

Сильвен Элен – самый татуированный человек Франции. И он школьный учитель. Сильвен работает в начальной школе и в детском саду. Правда, недавно его отстранили от занятий с самыми маленькими учениками из-за жалоб на то, что его внешний вид пугает детей.

"Дети, смотря на меня, учатся толерантности. Возможно, благодаря мне дети не вырастут расистами и гомофобами и не будут смотреть на людей с ограниченными возможностями как на чудаков", — уверен учитель.

Несмотря на жалобы родителей, сам Сильвен говорит, что всего через несколько минут общения с ним школьники забывают, что он выглядит иначе.

"Если бы я был директором, я бы такое не поддерживал. Он может быть, кем хочет, у него могут все необходимые знания, но я такое не поддерживаю. Внешний вид учителя должен быть нейтральным, когда речь идет о детях, которые только начинают познавать мир", — говорит один из родителей.

В министерстве образования заявили, что требования могут предъявляется только к одежде учителей, а значит, Сильвен не нарушает никаких школьных правил.