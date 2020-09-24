Бельгийский трансгендер и другие ЛГБТКИ отстаивают свои права

В городе Хасселт на Востоке Бельгии проживает 27-летний Айден де Пренс, по документам мужчина, считающий себя женщиной. Он утверждает, что даже в такой политически прогрессивной стране трансгендеры всё ещё подвергаются серьёзной дискриминации:

«Я до сих пор слышу, что многие люди теряют работу, не могут арендовать жильё или купить дом, если босс или домовладелец узнают, что они трансгендеры. Да, у нас в Бельгии есть закон о том, что нельзя дискриминировать людей. Но им никогда не говорят буквально, мы мол с вами не хотим иметь дела по этой причине ».

По данным проведенного в прошлом году исследования, не менее 43% лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) в Евросоюзе заявляют, что сталкивались с подобной дискриминацией.

После смены пола 7 лет назад Айден стал энергично поддерживать других трансгендеров и заниматься разъяснительной работой в европейском масштабе. Он особенно выражает солидарность с такими же людьми в Польше.

Несколько польских регионов объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ. После этого разгорелся спор этой страны со властями Евросоюза по поводу соблюдения основных прав человека.

Председатель Еврокомиссии в своей ежегодной речи поддержала сообщество ЛГБТ, а также квиров и интерсексуалов:

«Быть самим собой - это не ваша идеология, это ваша личность, и никто не может её отобрать, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Я хочу быть кристально ясной: зоны, свободные от ЛГБТКИ, - это зоны, свободные от человечности».

Еврокомиссару по вопросам равноправия была вручена петиция с более чем четвертью миллиона подписей, призывающая принять меры для защиты прав этого сообщества в Польше.

Основания для подобных мер и в Бельгии видит председатель Радужного дома провинции Лимбург Леопольд Линделауфф:

«Права, которые у нас есть сейчас, не вечны. Они не закреплены и возможно, они могут измениться. Пока я не вижу в Бельгии такого же развития событий, как в Польше, но я не могу гарантировать, что этого никогда не произойдет».

Айден просят о помощи Евросоюз, но у того ограничены полномочия в отношении признания трансгендеров по всему ЕС и защиты их прав в государствах-членах.

« Европа должна просто заявить, что все страны обязаны следовать правилу, согласно которому, нас нужно включать в общественную жизни и уважать. Это очень поможет».

Организации ЛГБТ-сообщества выражают намерение проверять, сдержит ли своё слово глава Еврокомиссии, и добиваться того, чтобы все жители ЕС могли быть теми, кем они себя считают.