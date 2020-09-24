Из-за коронавируса в ЕС ущемляются права и свободы

В странах Евросоюза растёт число инфицированных коронавирусом. Соответственно, власти пытаются ограничить его распространение всевозможными запретительными мерами.

Европейский союз гражданских свобод подготовил доклад, в котором указано на нарушения этих свобод и прав человека, не пропорциональные угрозе.

Представитель этой неправительственной организации с штаб-квартирой в Берлине призывает разрешить демонстрации протеста:

«Мы просим, чтобы люди могли собираться мирно, - сказал Себастьян Пант. - Есть много способов сделать это, не нанося вреда общественному здоровью, например, надевать маски, соблюдать социальную дистанцию, ограничивать количество протестующих. Неверно, как это делают многие, ставить на одну чашу весов гражданские свободы, а на другую - общественное здравоохранение, и пытаться установить баланс. Уличные демонстрации - это то, что позволяет нашим правительствам принимать меры, которые действуют в наших интересах. ”

Доклад содержит примеры злоупотребления карантинными мерами, в основном в Восточной Европе:

Румынская студентка была оштрафована на 200 евро за критику в общественном месте мэра своего города; двум польским активистам предъявлены обвинение за распространение плакатов, подвергающих сомнению официальную статистику; критики венгерского правительства утверждают, что принятый им закон о фальшивых новостях фактически криминализирует свободу слова.

Но евродепутат из Мадрида отмечает, что на самом деле в Варшаве и Будапеште всё относительно спокойно:

«Всегда эта мантра о том, что Польша и Венгрия - злодеи в нашем сообществе. Во многих случаях это просто неверно, это неверно и в данном случае, - сказал Герман Терч. - Ситуация в Венгрии и Польше развивается не так плохо, как в других странах, например в Испании или Франции, что позволило ввести не такие жёсткие ограничения, как там».

Евросоюз пытается выработать единый подход к борьбе с Covid-19, но власти на местах действуют по-разному в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.

В докладе утверждается, что в результате не только в отдельных странах, но и на всем континенте основные свободы находятся под угрозой. Его авторы надеются, что когда пандемия закончится, драконовские антилиберальные меры будут полностью и быстро отменены.