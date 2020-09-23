Миграционный пакт ЕС - подарок Венгрии и Польше?

B cнова в пути. Тысячи беженцев, скопившихся на острове Лесбос, ищут себе новое жильё, для начала в Греции. Возвращаться на родину никто не хочет. Несколько дней назад их лагерь Мориа сгорел дотла. Для многих в Евросоюзе это яркий символ провала общей миграционной политики.

Но в среду председатель Еврокомиссии обещала новый подход к застарелой проблеме поиска людьми убежища:

«Старая система его предоставления в Европе больше не работает, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Пакет Комиссии по миграции и убежищу, который мы представляем сегодня, предлагает новый старт. Многочисленные законные интересы должны быть сбалансированы ».

Предлагается разделить ответственность за беженцев между всеми членами ЕС, которым при этом будут даны «гибкие возможности» для внесения вклада в общее дело. Брюссель призывает справедливо распределять по Европе мигрантов. Но расселять их у себя всем теперь не обязательно.

Такие страны, как Венгрия и Польша, которые отказывались принимать беженцев в прошлом, должны будут оказывать другую помощь, например, финансовую или материально-техническую, тем странам, которые находятся на передовой - Греция и Италии.

«Мы уже почти преодолели трудности 2016 года, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас. - Теперь у нас действует система постоянной солидарности, которая обеспечивает и гарантирует, что каждое государство-член может получить то, что ему нужно, в любое время... Это общая система постоянной солидарности, а не подарок кому-то ".

Но подарком себе может считать эту схему правительство Венгрии, которое представляет в Европарламенте депутат от партии Фидес:

«Позиция Венгрии предельно ясна, - сказал Балаш Хидвеи. - С 2015 года мы говорим "нет" нелегальной миграции, переселению и квотам, в этом смысле ничего не изменилось. Мы отвергаем эти понятия. И мы по-прежнему считаем, что тех, кто не имеет права оставаться в ЕС, необходимо вернуть туда, откуда они прибыли. Если это будет частью нового пакта миграции, мы согласимся, но давайте подождем и посмотрим ».

Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри спросил бывшего министр иностранных дел Польши:

«Разве такие страны, как Польша, не должны действовать в духе европейской солидарности и помогать таким странам, как Греция и Италия, в том что касается количества беженцев?»

«Нужно учитывать не только беженцев и мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, но и мигрантов из восточной части Европы, - ответил Витольд Ващиковский. Польша поглощает огромное количество украинцев и прямо сейчас открывает границы и для беларусов».

Наш корреспондент резюмирует:

"Из всех проблем, одолевающих Евросоюз, миграция, безусловно, вызывает наибольшие трудности и разногласия - это также проблема, которую все признают, она не исчезнет. Теперь Урсула фон Лейен утверждает, что на этот раз всё будет по-другому, что её план сработает. Но это только начало процесса, который уже оказывается трудно продать политикам и гражданам".