Миграционный кризис: страны ЕС обяжут проявлять солидарность

Пожар, произошедший две недели назад в лагере мигрантов на греческом острове Лесбос, еще раз напомнил об одной из главных проблем Евросоюза. Многие лидеры ЕС настаивают на необходимости проведения Евросоюзом общей политики предоставления убежища. В Брюсселе надеются, что подготовленный Еврокомиссией Миграционный пакт, положит конец разногласиям внутри сообщества по этому вопросу. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС возникнет новая система управления миграционными потоками. До сих пор колоссальную нагрузку несли преимущественно Греция и Италия.

Шона Мюррей, Euronews: "Проблемы, связанные с миграцией, преследуют ЕС в течение нескольких лет, в основном потому, что некоторые страны Евросоюза отказывались разделять с другими государствами сообщества бремя по приему беженцев. Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Юханссон утверждает, что решит проблему. В миграционном пакте появится статья о так называемой "обязательной солидарности". В документе будет также заявлено о сочувствии к трагедии беженцев. Юхонссон обещает, что ситуации наподобие той, что сложилась с лагерем Мориа больше не повторятся".