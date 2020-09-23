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Брюссельское бюро

Евросоюз обновляет свою миграционную политику

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 Isabel Marques da Silva
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Евросоюз обновляет свою миграционную политику
Авторское право  Darko Bandic/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Недавний пожар в лагере беженцев Мория в Греции вынудил Евросоюз внести изменения в свою миграционную политику. Для её согласования и выполнения внутри ЕС и с участием третьих стран учреждается должность координатора. Члены ЕС могут проявлять друг к другу солидарность разными средствами, в том числе деньгами.

Так называемый "Миграционный пакт" представила в среду в Брюсселе Председатель Еврокомиссии:

"Предложения Комиссии основаны на разных географических ситуациях, учитывают разные возможности и предпочтения европейских государств-членов, и принимают во внимание разное давление на наши границы, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Вопрос не в том, чем должны государства-члены оказывать поддержку - солидарностью и взносами, а в том, как они должны её оказывать. Мория является суровым напоминанием о том, что нам необходимо найти устойчивые решения по миграции, и мы все должны удвоить наши усилия".

Среди предложенных мер: ускорение проверкт лиц, запросивших убежища; совместная охрана границ, а также новая процедура репатриации. Странам-членам (имеются в виду прежде всего Венгрия и Польша) предлагается либо забирать из Италии и Греции свою долю тех, кому отказано в убежище, либо платить за их возвращение на родину.

Учитывая, что некоторым государствам нужны экономические мигранты, Еврокомиссия разрабатывает новый План действий по интеграции в общество и вовлечению в трудовую деятельность этих лиц на 2021-2024 годы.

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