Обуда преткновения: венгерские экологи протестуют против властей

Обуда находится в дунайской акватории, недалеко от центра венгерской столицы. Остров с 1993-го года - место проведения музыкального фестиваля Сигет, он проходит традиционно в конце лета.

Намерение властей построить дамбу, как полагают экологи, может поставить под угрозу не только проведение популярного европейского мероприятия, но и нарушить экологию Обуды.

Активисты указывают, что в случае осуществления проекта, будут вырублены больше 8 га леса. В свою очередь, это приведет к изменению баланса почв Обуды.

Как считает Андреа Саму из венгерского Фонда защиты дикой природы, "ирригационные сооружения, к которым относится и будущая дамба, уже разрушили экосистемы почти всех рек в Венгрии. Сегодня лес, растущий на заболоченных почвах, да тем более в центре европейской столицы - это уникальное природное явление. Из почти ста представителей фауны 7 из них имеют охранный статус. Лес на Обуде - феномен, который трудно встретить где-то еще".

Остров, когда там не проводится фестиваль - излюбленное место отдыха горожан, особенно тех, у кого есть питомцы. Тут есть, где размять собачкам лапы, где им поиграть.

Одна из зоозащитниц выдвигает свои аргументы: "Любое строительство приведет к тому, что тут будет больше людей, а площадь уменьшится. Тут будет сложнее находить укромные уголки. Тут мы больше не сможем спускать наших собак с поводка, и они не смогут играть друг с другом, не беспокоя жителей своим лаем".

Активисты указывают, что власти пока не огласили причины, по которым они готовы начать ирригационные работы и соорудить дамбу. Несколько лет назад предполагалось, что на Обуде возведут аквапарк и центр водных видов спорта, но от проекта отказались под давлением экологов. Какая судьба ждет новые преобразования, пока неизвестно.