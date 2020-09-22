Французские скоростные поезда поедут по Испании

Французская государственная железнодорожная компания SNCF собирается запустить скоростные поезда на территории Испании. Это будет первый случай в Европе, когда скоростной железнодорожный транспорт в одной стране будет обслуживаться с территории другой.

Первый поезд с двухэтажными вагонами, специально модифицированный для нужд испанского филиала СНСФ Rielsfera, был поставлен на испанские рельсы для испытания еще 6 июня.

Rielsfera получила доступ к сети испанских скоростных железных дорог в рамках политики либерализации. 9 поездов этой компании, билеты на которые должны быть дешевле, чем на поезда испанской компании RENFE, начнут совершать регулярные рейсы с 14 декабря. Они будут курсировать по маршрутам Мадрид-Сарагоса-Барселона-французская граница, Мадрид-Альбасете-Валенсия-Аликанте и Мадрид-Толедо-Севилья-Малага.