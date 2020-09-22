Учителям дали "Алгоритм" для жалоб на школьников-экстремистов

Учителям дали "Алгоритм" для жалоб на школьников-экстремистовКомментарии
Администрация Петербурга направила в школы «Алгоритм действий», который предписывает учителям порядок слежки за страницам учащихся в социальных сетях. Предполагается, что о подозрительных или экстремистских материалах будут докладывать полиции. Документ опубликовал журналист Сергей Еремеев, его подлинность в интервью «Фонтанке» подтвердили в городском комитете образования.
В письме от имени замглавы комитета Андрея Борщевского сказано, что «Алгоритм» разработан специалистами центра МВД по борьбе с экстремизмом по поручению прокуратуры. Он описывает, как классные руководители и социальные педагоги должны уведомлять правоохранительные органы при выявлении в интернете и иных источниках «информации о причастности учащихся к неформальных молодёжным объединениям и течениям экстремистского толка».
При слежке за страницами учеников учителя должны обращать внимание на:
- призывы к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушению территориальной целостности России;
- призывы к экстремистской или террористической деятельности;
- оправдание терроризма
- травлю сверстников.
Предполагается, что учителя будут делать скриншоты этих страниц так, чтобы можно было идентифицировать пользователя и узнать время создания изображения. После этого «незамедлительно» должна быть направлена соответствующая записка на имя директора с приложением всех материалов, а уже руководитель образовательного учреждения должен так же «незамедлительно» переслать эти данные в районный отдел образования и МВД. Эти же материалы подшиваются к личному делу учащегося «для проведения анализа и повышения качества профилактической работы».
В комитете по образованию администрации Петербурга настаивают, что это письмо не обязывает учителей проводить мониторинг соцсетей. Предполагается, что работники школ будут решать «проблемы» «педагогическими методами», а если беседы не подействуют, — воспользуются предложенным «Алгоритмом».