Прощай, артист!

Майкл Лонсдейл, сын француженки и англичанина, был билингвой и мог играть и на языке Мольера, и на языке Шекспира. Его карьера началась в момент расцвета "новой волны", когда он снимался у Трюффо.

Волна пошла на спад, а карьера Лонсдейла взмыла вверх - его приглашали Лотнер и Циннеман, у последнего он исполнил роль, как говорилось в фильме - "лучшего полицейского комиссара Франции".

Но он не захотел задерживаться и в этом амплуа, дальше появился и злодей в одном из эпизодов "бондианы", и циничный богач, преследующий молодую женщину, жертву изнасилования.

В карьере Лонсдейла - больше 200 ролей, но одна - в фильме "Люди и боги" - стоит особняком: и потому, что последняя, и потому, что за нее получен приз французской киноакадемии. Как-то в интервью Лонсдейл заметил - в жизни есть только жизнь.

Майкл Лонсдейл умер в Париже, ему было 89 лет.