Французские потребители - против Nintendo

Ассоциация потребителей Франции UFC-Que Choisir подала иск против компании Nintendo , требуя возмещения морального ущерба. Расследованием занимается прокуратура Нантерра, соравшая только за последние 48 часов более 5000 показаний клиентов.

Привлеченные специалисты UFC-Que Choisir пишут, что несколько месяцев назад японская компания внесла изменения в конструкцию своих контроллеров, но они не решили проблему, ставшую причиной сбоев. Эксперты обнаружили две возможные причины: "преждевременный износ печатной платы" и "чрезмерное засорение, скапливающееся в джойстике (Joy-Con)".

В США прошлогодний коллективный иск, в котором Nintendo обвиняется в умышленной продаже неисправных контроллеров Nintendo Switch, передан в арбитраж. Результаты переговоров должны быть возвращены в суд до 31 декабря 2020 года.

В марте Окружной суд Вашингтона отказался отклонять коллективный иск о неисправных контроллерах консоли Nintendo Switch. Его подали 18 человек, заявивших о "люфте" в контроллерах Joy-Con, которые, по их словам, регистрировали движения даже тогда, когда консолью никто не пользовался. Ремонт джойстиков Joy-Con также не решил проблему. Nintendo просила суд отклонить иск, но ей было отказано.